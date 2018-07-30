Випуск новин за 16:00: Фото Сенцова на мерії Парижа. П'яний водій на Хмельниччині
У випуску новин за 30 липня станом на 16:00 – фотографію бранця Кремля Олега Сенцова розмістить на своєму фасаді мерія Парижа. П'яного водія на Хмельниччині довелося поліцейським зупиняти зі зброєю, вантажівка рухалась по проїжджій частині хаотично і створювала загрозу іншим учасникам дорожнього руху.
Також у випуску:
Побачення матері з Кольченком.
Ситуація на фронті.
Навчання авіанавідників біля Маріуполя.
Джерело: 24 канал
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