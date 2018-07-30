Випуск новин за 16:00: Фото Сенцова на мерії Парижа. П'яний водій на Хмельниччині

У випуску новин за 30 липня станом на 16:00 – фотографію бранця Кремля Олега Сенцова розмістить на своєму фасаді мерія Парижа. П'яного водія на Хмельниччині довелося поліцейським зупиняти зі зброєю, вантажівка рухалась по проїжджій частині хаотично і створювала загрозу іншим учасникам дорожнього руху.

Також у випуску: Побачення матері з Кольченком. Ситуація на фронті. Навчання авіанавідників біля Маріуполя.