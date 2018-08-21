Випуск новин за 16:00: Катери класу Island для України. Пам'ятні заходи у Чехії

У випуску новин за 21 серпня станом на 16:00 – Сполучені Штати готуються передати Україні катери берегової охорони класу Island. Сьогодні минає 50 років з дня окупації Чехословаччини радянськими військами.

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Правоохоронці знайшли мертвою дружину нападника, який у ніч проти понеділка застрелив поліцейського та поранив охоронця біля харківської міськради. Поліція підозрює у вбивстві самого нападника.

Сьогодні стартував сотий день голодування українського режисера Олега Сенцова в Росії. Він протестує проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем усіх українських бранців. Під стінами посольства Росії у Києві триває міжнародна акція на підтримку Олега Сенцова.

У Ріо-де-Жанейро бразильська армія розпочала операцію проти наркоторговців. Щонайменше 12 людей вже загинули, серед них – 5 мирних жителів і один солдат.

У Києві молодик на BMW на великій швидкості в'їхав у три припарковані автомобілі.

Працівники Генпрокуратури України повторно затримали власника онлайн-видання Insider, першого екс-заступника голови правління "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.