Випуск новин за 16:00: Наслідки негоди. Очільник "Нацкорпусу" в базі "Миротворець"
У випуску новин за 11 березня станом на 16:00 – від сильного вітру потерпає весь західний регіон України, з місцевого супермаркету зірвало дах. Внаслідок буревію троє людей постраждало. Сайт "Миротворець" вніс до своєї бази очільника "Нацкорпусу" Черкас Дмитра Кухарчука, а поліція відкрила проти нього кримінальне провадження за трьома статтями.
Також у випуску:
У Львові приблизно три сотні містян разом заспівали гімн України.
Через брехню в декларації меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру.
Зеленський продовжує очолювати президентські рейтинги.
Джерело: 24 канал
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