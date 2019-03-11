Випуск новин за 16:00: Наслідки негоди. Очільник "Нацкорпусу" в базі "Миротворець"

У випуску новин за 11 березня станом на 16:00 – від сильного вітру потерпає весь західний регіон України, з місцевого супермаркету зірвало дах. Внаслідок буревію троє людей постраждало. Сайт "Миротворець" вніс до своєї бази очільника "Нацкорпусу" Черкас Дмитра Кухарчука, а поліція відкрила проти нього кримінальне провадження за трьома статтями.

Також у випуску: У Львові приблизно три сотні містян разом заспівали гімн України. Через брехню в декларації меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Зеленський продовжує очолювати президентські рейтинги.