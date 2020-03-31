Випуск новин за 16:00: Наймолодша жертва COVID-19 в Європі. Трагедія на Одещині

У випуску новин за 31 березня станом на 16:00 – у Бельгії від коронавірусу померла 12-річна дівчинка. Представники уряду країни зазначили, що така сумна новина вплине на медичну та наукову спільноту, оскільки йдеться про смерть дитини. На Одещині через зсув ґрунту загинули двоє людей. Їхній собака-такса заліз у лисячу нору. Вони намагалися визволити чотирилапого.

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Відоме ім'я військового, який напередодні загинув на передовій: це молодший сержант Володимир Мовчанюк. Його життя обірвала снайперська куля неподалік Первомайського, що на Донеччині.

Міністерство закордонних справ України обіцяє розв'язати питання із далекобійниками, які застрягли на болгарському кордоні. Вже 10 днів вони змушені жити в кабіні машини.

Уряд Ізраїлю посилив карантинні заходи в країні: відтепер там лише 15% від усіх працівників державних установ виходитимуть на роботу. А збиратися групами у понад 2 людини – заборонено.

В Італії від COVID-19 помирає кожен десятий хворий, такі дані оприлюднив центр Джона Гопкінса. Станом на 31 березня в Італії налічують 101 тисячу хворих, з них 11,5 тисяч померли.