16:54
31 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 16:00: Наймолодша жертва COVID-19 в Європі. Трагедія на Одещині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 31 березня станом на 16:00 – у Бельгії від коронавірусу померла 12-річна дівчинка. Представники уряду країни зазначили, що така сумна новина вплине на медичну та наукову спільноту, оскільки йдеться про смерть дитини. На Одещині через зсув ґрунту загинули двоє людей. Їхній собака-такса заліз у лисячу нору. Вони намагалися визволити чотирилапого.

      Також у випуску: 

      Відоме ім'я військового, який напередодні загинув на передовій: це молодший сержант Володимир Мовчанюк. Його життя обірвала снайперська куля неподалік Первомайського, що на Донеччині. 

      Міністерство закордонних справ України обіцяє розв'язати питання із далекобійниками, які застрягли на болгарському кордоні. Вже 10 днів вони змушені жити в кабіні машини. 

      Уряд Ізраїлю посилив карантинні заходи в країні: відтепер там лише 15% від усіх працівників державних установ виходитимуть на роботу. А збиратися групами у понад 2 людини – заборонено.

      В Італії від COVID-19 помирає кожен десятий хворий, такі дані оприлюднив центр Джона Гопкінса. Станом на 31 березня в Італії налічують 101 тисячу хворих, з них 11,5 тисяч померли. 

      Теги: Випуск новин
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 12:54 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
      Традиції 86316
      сьогодні , 13:19 Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону
      Новини України 9932
      сьогодні , 11:53 На Одещині трагічно загинули двоє чоловіків: вони намагалися врятувати собаку
      Новини України 2977
      сьогодні , 14:18 У Туркменістані виловлюють людей в масках: влада заборонила слово "коронавірус"
      Новини світу 5332
      сьогодні , 16:01 Кредит від МВФ: чи достатньо цього, щоб врятувати економіку України
      Статті 3738
      сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
      Лікування 151694
      сьогодні , 13:43 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      Традиції 93125
      сьогодні , 14:30 Карантин в Україні може тривати 2 місяці, – Аваков
      Новини України 8516
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 15:30 Навіщо Коломойському дефолт: наслідки для України
      Сергій Лещенко
      30 березня , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук