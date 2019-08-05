Випуск новин за 16:00: Назаров подав рапорт про звільнення. Вибухи у Росії

У випуску новин за 5 серпня станом на 16:00 – генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт на звільнення за власним бажанням. У красноярському краї в Росії загорівся склад із боєприпасами. Снаряди одразу ж почали вибухати.

Також у випуску: Пожежа в сибірських лісах триває з середини липня і охопила вона три мільйони гектарів площі. Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Луганська області оговтуються від стихії, яка наробила лиха. Знеструмленими залишились майже сотня населених пунктів. Підозрюваного у стрілянині у Техасі хочуть засудити до смертної кари.

Джерело: 24 канал