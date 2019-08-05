18:09
5 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка
      Вєсті Кремля
      19:17, 3 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова
      Вєсті.UA
      18:23, 3 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН

      Випуск новин за 16:00: Назаров подав рапорт про звільнення. Вибухи у Росії

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 серпня станом на 16:00 – генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт на звільнення за власним бажанням. У красноярському краї в Росії загорівся склад із боєприпасами. Снаряди одразу ж почали вибухати.

      Також у випуску:

      Пожежа в сибірських лісах триває з середини липня і охопила вона три мільйони гектарів площі.

      Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Луганська області оговтуються від стихії, яка наробила лиха. Знеструмленими залишились майже сотня населених пунктів.

      Підозрюваного у стрілянині у Техасі хочуть засудити до смертної кари.

      blog_ava
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні
      14771
      Теги: Випуск новин Вибух
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
      сьогодні , 18:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
      Анастасія Кушпіт 4285
      Раптове прозріння: як Аваков та Гройсман "зливають" Порошенка
      сьогодні , 17:30 Раптове прозріння: як Аваков та Гройсман "зливають" Порошенка
      Дмитро Гнап 818
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      сьогодні , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      499
      Офіс Президента оголосив війну журналістам, або Сценарій повторюється
      сьогодні , 17:00 Офіс Президента оголосив війну журналістам, або Сценарій повторюється
      Артем Овдієнко 859
      Що чекає на того, хто пропонував хабар Богдану: думка юриста
      сьогодні , 16:58 Що чекає на того, хто пропонував хабар Богдану: думка юриста
      Ірина Поліщук 1659
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук