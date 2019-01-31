Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
У випуску новин за 31 січня станом на 16:00 – влітку 2019 року стартує другий етап медреформи, за направленням сімейного лікаря пацієнт гарантовано отримає 50 медичних послуг безкоштовно. Володимир Зеленський вирвався в лідери президентських рейтингів. Далі – Юлія Тимошенко та Петро Порошенко. Такі дані оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".
Також у випуску:
Зі списків ОРДЛО на обмін полоненими зникло 13 українців, Київ вимагає пояснень від окупантів.
Україна повідомила партнерів в ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба та необхідність термінової операції.
На Донбасі стало гарячіше, околиці трьох населених пунктів бойовики обстріляли з мінометів
Джерело: 24 канал
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