Випуск новин за 16:00: Обіг зброї в Україні. Борги сім'ї Гончарука

У випуску новин за 6 вересня станом на 16:00 – Президент України Володимир Зеленський вважає, що обіг зброї в Україні дещо передчасним. Родина Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука заборгувала за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги 21 тисячу гривень.

Також у випуску: Колишнім нардепам від "Опоблоку" Олександру Вілкулу та Дмитрові Колєснікову оголосили про підозри у скоєнні злочинів. У Голосіївському районі столиці чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі та поранив двох пасажирів. Вже кілька років наче на пороховій діжці живуть мешканці Бердичева на Житомирщині.

Джерело: 24 канал