Випуск новин за 16:00: Обіг зброї в Україні. Борги сім'ї Гончарука
У випуску новин за 6 вересня станом на 16:00 – Президент України Володимир Зеленський вважає, що обіг зброї в Україні дещо передчасним. Родина Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука заборгувала за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги 21 тисячу гривень.
Також у випуску:
Колишнім нардепам від "Опоблоку" Олександру Вілкулу та Дмитрові Колєснікову оголосили про підозри у скоєнні злочинів.
У Голосіївському районі столиці чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі та поранив двох пасажирів.
Вже кілька років наче на пороховій діжці живуть мешканці Бердичева на Житомирщині.
Джерело: 24 канал
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