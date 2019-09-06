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      Випуск новин за 16:00: Обіг зброї в Україні. Борги сім'ї Гончарука

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 вересня станом на 16:00 – Президент України Володимир Зеленський вважає, що обіг зброї в Україні дещо передчасним. Родина Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука заборгувала за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги 21 тисячу гривень.

      Також у випуску:

      Колишнім нардепам від "Опоблоку" Олександру Вілкулу та Дмитрові Колєснікову оголосили про підозри у скоєнні злочинів.

      У Голосіївському районі столиці чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі та поранив двох пасажирів.

      Вже кілька років наче на пороховій діжці живуть мешканці Бердичева на Житомирщині.

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      Теги: Випуск новин Зброя Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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