Випуск новин за 16:00: Підозра на коронавірус у немовляти. Авіакатастрофа на Філіппінах
У випуску новин за 30 березня станом на 16:00 – на Тернопільщині з підозрою на коронавірус до лікарні доправили одномісячне немовля. Дитина могла заразитись від родича, який повернувся з-за кордону. На Філіппінах розбився літак, що перевозив медпрацівників та пацієнта з острова до Японії. Судно з невідомих причин почало падати одразу після зльоту, а потім вибухнуло.
Також у випуску:
На Кіровоградщині на коронавірус захворів водій маршрутки. Його помістили в інфекційне відділення Центральної міської лікарні. Стан пацієнта – середнього ступеня важкості.
Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО України на громадських засадах. Причину звільнення поки що не вказали. Також з цієї посади усунули Максима Ткаченка.
Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу планує запустити місію для того, щоб перенаправити астероїд у зворотний бік від Землі. Розпочати місію планують у липні 2021 року.
Загальна кількість заражених на COVID-19 у світі перевищила 738 тисяч. Найбільше інфікованих у США – їх понад 142 тисячі. Але за кількістю летальних випадків лідирує Італія.
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