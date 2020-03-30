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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 16:00: Підозра на коронавірус у немовляти. Авіакатастрофа на Філіппінах

      Випуск новин -

      У випуску новин за 30 березня станом на 16:00 – на Тернопільщині з підозрою на коронавірус до лікарні доправили одномісячне немовля. Дитина могла заразитись від родича, який повернувся з-за кордону. На Філіппінах розбився літак, що перевозив медпрацівників та пацієнта з острова до Японії. Судно з невідомих причин почало падати одразу після зльоту, а потім вибухнуло.

      Також у випуску: 

      На Кіровоградщині на коронавірус захворів водій маршрутки. Його помістили в інфекційне відділення Центральної міської лікарні. Стан пацієнта – середнього ступеня важкості.

      Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО України на громадських засадах. Причину звільнення поки що не вказали. Також з цієї посади усунули Максима Ткаченка.

      Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу планує запустити місію для того, щоб перенаправити астероїд у зворотний бік від Землі. Розпочати місію планують у липні 2021 року.

      Загальна кількість заражених на COVID-19 у світі перевищила 738 тисяч. Найбільше інфікованих у США – їх понад 142 тисячі. Але за кількістю летальних випадків лідирує Італія.

      Теги: Філіппіни Аварії та ДТП авіація Тернопіль Новини України Випуск новин
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