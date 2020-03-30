Выпуск новостей за 16:00: Подозрение на коронавирус у младенца. Авиакатастрофа на Филиппинах
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 16:00 – на Тернопольщине с подозрением на коронавирус в больницу доставили одномесячного младенца. Ребенок мог заразиться от родственника, который вернулся из-за границы. На Филиппинах разбился самолет, перевозивший медработников и пациента с острова в Японию. Судно по неизвестным причинам начало падать сразу после взлета, а затем взорвалось.
Также в выпуске:
На Кировоградщине коронавирусом заболел водитель маршрутки. Его поместили в инфекционное отделение Центральной городской больницы. Состояние пациента – средней степени тяжести.
Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО Украины на общественных началах. Причину увольнения пока не указали. Также с этой должности отстранили Максима Ткаченко.
Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса планирует запустить миссию для того, чтобы перенаправить астероид в обратную сторону от Земли. Начать миссию планируется в июле 2021 года.
Общее количество зараженных COVID-19 в мире превысило 738 тысяч. Больше всего инфицированных в США – их более 142 тысяч. Но по количеству летальных исходов лидирует Италия.
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