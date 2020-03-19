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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 16:00: Підозра на коронавірус в бригади швидкої. Дистанційна робота

      Випуск новин -

      У випуску новин за 19 березня станом на 16:00 – в Херсоні відправили на карантин бригаду швидкої допомоги. Учора медики приїхали на виклик до родини, де усі скаржилися на високу температуру. Тепер лікарі змушені 2 тижні провести в самоізоляції. Згідно із законом про протидію коронавірусу, українці в умовах карантину мають працювати дистанційно.

      Також у випуску:

      У громадському транспорті у різних регіонах України можна пересуватися не більше, ніж по 10 людей і у медичних масках.

      В Україні виявили 2 нових випадки захворювання на коронавірус. Кількість заражених зросла до 16.

      В Італії за минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 475. 

      В Росії від коронавірусу померла жінка
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