Випуск новин за 16:00: Підозра на коронавірус в бригади швидкої. Дистанційна робота

У випуску новин за 19 березня станом на 16:00 – в Херсоні відправили на карантин бригаду швидкої допомоги. Учора медики приїхали на виклик до родини, де усі скаржилися на високу температуру. Тепер лікарі змушені 2 тижні провести в самоізоляції. Згідно із законом про протидію коронавірусу, українці в умовах карантину мають працювати дистанційно.

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У громадському транспорті у різних регіонах України можна пересуватися не більше, ніж по 10 людей і у медичних масках.

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В Італії за минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 475.