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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 16:00: Підозра нападникам на Жмеринську міськраду. Погода в Україні

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 лютого станом на 16:00 – 19 нападникам, які 27 лютого увірвалися в мерію міста Жмеринка, оголосили підозру. Їм інкримінують хуліганство, і загрожує до семи років за ґратами. У західних та східних областях України синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем, а також температуру повітря до +4 градусів тепла. У Карпатах можливе сходження лавин.

      Також у випуску:

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      Теги: Погода Вінниця Випуск новин
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