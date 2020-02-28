Випуск новин за 16:00: Підозра нападникам на Жмеринську міськраду. Погода в Україні

У випуску новин за 28 лютого станом на 16:00 – 19 нападникам, які 27 лютого увірвалися в мерію міста Жмеринка, оголосили підозру. Їм інкримінують хуліганство, і загрожує до семи років за ґратами. У західних та східних областях України синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем, а також температуру повітря до +4 градусів тепла. У Карпатах можливе сходження лавин.

Також у випуску: В Одесі затриманий взяв у заручники суддів. Нацрада наклала штраф на канал Newsone за розпалювання ворожнечі. В аеропорту "Бориспіль" прикордонники одягнули на службових собак захисні маски. Угорська авіакомпанія частково скасувала рейси до Італії.