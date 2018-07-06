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Випуск новин за 16:00: Порошенко щодо трагедії на Рівненщині. Ситуація на фронті

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 липня станом на 16:00 – президент Петро Порошенко дав тиждень керівникам Міноборони та Генштабу на розслідування трагедії із загибеллю трьох українських військових на Рівненщині. І заборонив армійцям використовувати міномети "Молот", поки не буде вжито усіх необхідних заходів для убезпечення цього виду зброї. На фронті втрат немає, обстріли з боку ворога велись 26 разів.

Також у випуску:

Стали відомі імена військових, які загинули зранку під час військових навчань на Рівненщині унаслідок вибуху міномета "Молот" українського виробництва.

У середмісті Харкова підірвали авто місцевого бізнесмена, постраждали троє людей.

Нові деталі отруєння "Новачком" у Еймсбері: поліція Великої Британії шукає отруєний предмет.

Теги: Війна на Донбасі Петро Порошенко Випуск новин Жертви Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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