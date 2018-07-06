Випуск новин за 16:00: Порошенко щодо трагедії на Рівненщині. Ситуація на фронті

Випуск новин за 16:00: Порошенко щодо трагедії на Рівненщині. Ситуація на фронтіВипуск новин 27 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 липня станом на 16:00 – президент Петро Порошенко дав тиждень керівникам Міноборони та Генштабу на розслідування трагедії із загибеллю трьох українських військових на Рівненщині. І заборонив армійцям використовувати міномети "Молот", поки не буде вжито усіх необхідних заходів для убезпечення цього виду зброї. На фронті втрат немає, обстріли з боку ворога велись 26 разів.
Також у випуску:
Стали відомі імена військових, які загинули зранку під час військових навчань на Рівненщині унаслідок вибуху міномета "Молот" українського виробництва.
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Джерело: 24 канал
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