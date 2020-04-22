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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 16:00: Повернення Саакашвілі в українську політику. Допомога Україні від ЄС

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 квітня станом на 16:00 – Міхеїл Саакашвілі отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського стати віце-прем'єром в уряду Україні Дениса Шмигаля з питань реформ. ЄС надасть Україні 1,2 мільярди євро на боротьбу з коронавірусом.

      Також у випуску:

      Кабмін повернув державне регулювання цін на соціальні продукти.

      На Буковині від коронавірусу померли двоє братів.

      Дві міські лікарні Івано-Франківська тимчасово перестали приймати хворих на COVID-19.

      Пара з Англії щодня влаштовує прогулянки в історичному вбранні під час карантину.

       

      Теги: Випуск новин
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