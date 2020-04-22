Випуск новин за 16:00: Повернення Саакашвілі в українську політику. Допомога Україні від ЄС
У випуску новин за 22 квітня станом на 16:00 – Міхеїл Саакашвілі отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського стати віце-прем'єром в уряду Україні Дениса Шмигаля з питань реформ. ЄС надасть Україні 1,2 мільярди євро на боротьбу з коронавірусом.
Також у випуску:
Кабмін повернув державне регулювання цін на соціальні продукти.
На Буковині від коронавірусу померли двоє братів.
Дві міські лікарні Івано-Франківська тимчасово перестали приймати хворих на COVID-19.
Пара з Англії щодня влаштовує прогулянки в історичному вбранні під час карантину.
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