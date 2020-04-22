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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 16:00: Возвращение Саакашвили в украинскую политику. Помощь Украине от ЕС

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 16:00 – Михаил Саакашвили получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьером в правительстве Украины Дениса Шмыгаля по вопросам реформ. ЕС предоставит Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом.

      Также в выпуске:

      Кабмин вернул государственное регулирование цен на социальные продукты.

      На Буковине от коронавируса умерли двое братьев.

      Две городские больницы Ивано-Франковска временно перестали принимать больных COVID-19.

      Пара из Англии ежедневно устраивает прогулки в исторических костюмах во время карантина.

       

      Теги: Выпуск новостей
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