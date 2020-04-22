Выпуск новостей за 16:00: Возвращение Саакашвили в украинскую политику. Помощь Украине от ЕС
В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 16:00 – Михаил Саакашвили получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьером в правительстве Украины Дениса Шмыгаля по вопросам реформ. ЕС предоставит Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом.
Также в выпуске:
Кабмин вернул государственное регулирование цен на социальные продукты.
На Буковине от коронавируса умерли двое братьев.
Две городские больницы Ивано-Франковска временно перестали принимать больных COVID-19.
Пара из Англии ежедневно устраивает прогулки в исторических костюмах во время карантина.
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