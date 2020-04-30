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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 16:00: Пожертва Грети Тунберг. Ситуація з COVID-19 у Росії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 30 квітня станом на 16:00 – Грета Тунберг пожертвувала 100 тисяч доларів на боротьбу із COVID-19. Ці гроші активістка отримала від Данського фонду. Кількість інфікованих COVID-19 у Росії перевалила вже за 100 тисяч. Більшість захворіли у Москві.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      На Одещині Подільська районна лікарня, яка приймає хворих на COVID-19, залишилася без керівника, адже смертоносну недугу підхопила дружина головного лікаря Сергія Вовка.

      Одеські патрульні вкотре просять містян залишатися вдома на травневі свята.

      На Львівщині на карантин закрили село Давидів. Там виявили 8 осередків захворювання на COVID-19.

      Теги: Новини Росії Грета Тунберг Випуск новин
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