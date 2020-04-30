Выпуск новостей за 16:00: Пожертвование Греты Тунберг. Ситуация с COVID-19 в России
В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 16:00 – Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов на борьбу с COVID-19. Эти деньги активистка получила от датского фонда. Количество инфицированных COVID-19 в России перевалило уже за 100 тысяч. Большинство заболели в Москве.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
На Одесщине Подольская районная больница, которая принимает больных COVID-19, осталась без руководителя, ведь болезнь подхватила жена главного врача Сергея Вовка.
Одесские патрульные в очередной раз просят горожан оставаться дома на майские праздники.
На Львовщине на карантин закрыли село Давидов. Там обнаружили 8 очагов заболевания COVID-19.
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