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      Выпуск новостей за 16:00: Пожертвование Греты Тунберг. Ситуация с COVID-19 в России

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 16:00 – Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов на борьбу с COVID-19. Эти деньги активистка получила от датского фонда. Количество инфицированных COVID-19 в России перевалило уже за 100 тысяч. Большинство заболели в Москве.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      На Одесщине Подольская районная больница, которая принимает больных COVID-19, осталась без руководителя, ведь болезнь подхватила жена главного врача Сергея Вовка.

      Одесские патрульные в очередной раз просят горожан оставаться дома на майские праздники.

      На Львовщине на карантин закрыли село Давидов. Там обнаружили 8 очагов заболевания COVID-19.

      Теги: Новости России Грета Тунберг Выпуск новостей
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