Выпуск новостей за 16:00: Пожертвование Греты Тунберг. Ситуация с COVID-19 в России

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 16:00 – Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов на борьбу с COVID-19. Эти деньги активистка получила от датского фонда. Количество инфицированных COVID-19 в России перевалило уже за 100 тысяч. Большинство заболели в Москве.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На Одесщине Подольская районная больница, которая принимает больных COVID-19, осталась без руководителя, ведь болезнь подхватила жена главного врача Сергея Вовка. Одесские патрульные в очередной раз просят горожан оставаться дома на майские праздники. На Львовщине на карантин закрыли село Давидов. Там обнаружили 8 очагов заболевания COVID-19.