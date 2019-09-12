Випуск новин за 16:00: Пресконференція з полоненими моряками. Обшуки у квартирі Гонтеревої

У випуску новин за 12 вересня станом на 16:00 – українські полонені моряки, які нещодавно повернулися додому, взяли участь у першій спільній пресконференції. Ексочільниця Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що правоохоронці у масках і з автоматами проводять обшуки в її квартирі. Вона додала, що не мешкає там майже рік.

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Міжнародний аеропорт "Київ" відновив свою роботу після десятиденного ремонту. За інформацією пресслужби летовища, всі плани щодо ремонту вже реалізовані, а роботи виконані.

Український політв'язень Кремля Володимир Балух планує подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.

На Донбасі три добровольчі батальйони віддали поліції всю свою зброю. Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура, ОУН та восьмий батальйон прийняли рішення добровільно передати залишки боєприпасів.

Після операції на серці звільненого з російського полону Едема Бекірова перевели у відділення інтенсивної терапії.