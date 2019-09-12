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      Выпуск новостей за 16:00: Пресс-конференция с пленными моряками. Обыски в квартире Гонтаревой

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 16:00 – Украинские пленные моряки, которые недавно вернулись домой, приняли участие в первой совместной пресс-конференции. Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что правоохранители в масках и с автоматами проводят обыски в ее квартире. Она добавила, что не живет там почти год.

      Также в выпуске:

      Международный аэропорт "Киев" возобновил свою работу после десятидневного ремонта. По информации пресс-службы аэропорта, все планы по ремонту уже реализованы, а работы выполнены.

      Украинский политзаключенный Кремля Владимир Балух планирует подать иск против России в Европейский суд по правам человека.

      На Донбассе три добровольческих батальона отдали полиции все свое оружие. Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура, ОУН и восьмой батальон приняли решение добровольно передать остатки боеприпасов.

      После операции на сердце освобожденного из российского плена Эдема Бекирова перевели в отделение интенсивной терапии.

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      Теги: Обмен пленными Украинские моряки в плену Валерия Гонтарева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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