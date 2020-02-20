Випуск новин за 16:00: Протистояння у Нових Санжарах. Зеленський про карантин

У випуску новин за 21 лютого станом на 16:00 – у Нових Санжарах евакуйованих з Китаю українців зустрічають протестами. Мешканці не хочуть впускати людей, які їдуть із Харкова до санаторію, тому стоять стіною перед в'їздами у селище. Нацгвардія та поліція стягує техніку. На протести людей проти розміщення евакуйованих українців з Уханя у Нових Санжарах відреагував Володимир Зеленський.

Також у випуску: Двоє українців, які підхопили коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess, одужали. На Закарпатті чоловік під прикриттям дипломатичного імунітету намагався незаконно перевезти через кордон понад 6,5 тисяч пачок сигарет. У Панамі правоохоронці знайшли підводний човен із п'ятьма тоннами кокаїну на борту.