Випуск новин за 16:00: Протистояння у Нових Санжарах. Зеленський про карантин
У випуску новин за 21 лютого станом на 16:00 – у Нових Санжарах евакуйованих з Китаю українців зустрічають протестами. Мешканці не хочуть впускати людей, які їдуть із Харкова до санаторію, тому стоять стіною перед в'їздами у селище. Нацгвардія та поліція стягує техніку. На протести людей проти розміщення евакуйованих українців з Уханя у Нових Санжарах відреагував Володимир Зеленський.
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