Випуск новин за 16:00: Рада ухвалила бюджет. Докази причетності РФ до збиття МН17

У випуску новин за 14 листопада станом на 16:00 – Рада остаточно схвалила законопроєкт Державного бюджету України на 2020 рік. За це рішення проголосували 280 депутатів, проти висловились 50 нардепів. Слідча група JIT оприлюднила нову розмову проросійських бойовиків, яка доводить причетність Росії до збройного конфлікту на Донбасі та до збиття МН17.

Також у випуску: Зрив опалюваного сезону на Львівщині: тридцять тисяч жителів Нового Роздолу досі без тепла. На Донбасі стартував другий етап розведення сил. Антикорупційний суд арештував пів мільйона євро скандального екс-нардепа Онищенка, які він витратив на купівлю коня.