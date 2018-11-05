Випуск новин за 16:00: Репортаж з окупованої Горлівки. Стрілянина у Луцьку

У випуску новин за 5 листопада станом на 16:00 – минулої ночі традиційно неспокійно було на позиціях поблизу окупованої Горлівки. Обстріли тут не вщухають ні вдень, ні вночі. У Луцьку сталась стрілянина на автомийці, внаслідок чого одна людина загинула.

Також у випуск: Активісти у парламенті вимагають від депутатів розслідувати напади на активістів. У Тернополі скасували підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Проте цьому рішенню передувала бійка на ґанку мерії. Суд арештував колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді, на два місяці без права застави. У Польщі через спалах кору планують заборонити в'їзд до країни іноземцям без щеплень.