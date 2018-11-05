Випуск новин за 16:00: Репортаж з окупованої Горлівки. Стрілянина у Луцьку
У випуску новин за 5 листопада станом на 16:00 – минулої ночі традиційно неспокійно було на позиціях поблизу окупованої Горлівки. Обстріли тут не вщухають ні вдень, ні вночі. У Луцьку сталась стрілянина на автомийці, внаслідок чого одна людина загинула.
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Джерело: 24 канал
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