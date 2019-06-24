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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Випуск новин за 16:00: Рішення Синоду щодо Філарета. ПАРЄ може повернути РФ

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 червня станом на 16:00 – Синод ПЦУ позбавив патріарха Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами і монастирями. Чи повертати Росію до ПАРЄ – це питання мають вирішити у Раді Європи. Там голосуватимуть за резолюцію, яка змінює правила застосування санкцій. Якщо її схвалять, то Росія зможе повернутися до Асамблеї.

      Також у випуску:

      Представники партії Саакашвілі з'ясовували під ЦВК, чому їх відмовилися реєструвати кандидатами на парламентські вибори. 

      На озері в Києві знайшли тіло 9-ти річного хлопчика, який зник два дні тому.

      ЦВК відмовила у реєстрації очільнику АП за часів Януковича Андрію Клюєву.

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      Теги: Випуск новин Релігія Філарет Православна церква України ПАРЄ Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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