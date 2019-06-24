Випуск новин за 16:00: Рішення Синоду щодо Філарета. ПАРЄ може повернути РФ

У випуску новин за 24 червня станом на 16:00 – Синод ПЦУ позбавив патріарха Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами і монастирями. Чи повертати Росію до ПАРЄ – це питання мають вирішити у Раді Європи. Там голосуватимуть за резолюцію, яка змінює правила застосування санкцій. Якщо її схвалять, то Росія зможе повернутися до Асамблеї.

Також у випуску: Представники партії Саакашвілі з'ясовували під ЦВК, чому їх відмовилися реєструвати кандидатами на парламентські вибори. На озері в Києві знайшли тіло 9-ти річного хлопчика, який зник два дні тому. ЦВК відмовила у реєстрації очільнику АП за часів Януковича Андрію Клюєву.

Джерело: 24 канал