Випуск новин за 16:00: Рішення суду у справі "Приватбанку". Масові протести у Каталонії

У випуску новин за 15 жовтня станом на 16:00 – Апеляційний суд Лондона й Уельсу задовольнив скаргу "Приватбанку". Тож понад два мільярди гривень олігарха залишаються під арештом. Іспанська Барселона знову перетворились на місто протестів. Тисячі обурених каталонців вийшли на вулиці після рішення суду про ув'язнення організаторів незаконного референдуму.

Також у випуску: Початок опалювального сезону у Харкові під загрозою. Там працівники "Тепломереж" оголосили страйк. У Мінську триває засідання тристоронньої контактної групи, говорять про розведення сил і техніки на Донбасі. Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова. Напрямок відкривають 21 грудня.