Випуск новин за 16:00: Савченко підозрюють у теракті. ЄС відкликає посла з Росії
У випуску новин за 23 березня станом на 16:00 – Надію Савченко підозрюють у захопленні державної влади, вчиненні терористичних актів та придбання цілого арсеналу зброї. ЄС відкликає свого посла з Росії для консультацій у справі через отруєння Скрипаля.
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Джерело: 24 Канал
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