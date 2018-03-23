Выпуск новостей за 16:00: Савченко подозревают в теракте. ЕС отзывает посла из России
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 16:00 – Надежду Савченко подозревают в захвате государственной власти, совершении террористических актов и приобретении целого арсенала оружия. ЕС отзывает своего посла из России для консультаций в деле относительно отравления Скрипаля.
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Источник: 24 Канал
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