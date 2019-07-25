Випуск новин за 16:00: СБУ затримала російський танкер. Порошенко прийшов на допит

У випуску новин за 25 липня станом на 16:00 – СБУ затримала російський корабель, що причетний до атаки на наших моряків у Керченській протоці. Танкер, що заблокував три українські кораблі у листопаді 2018 року, зайшов до порту Ізмаїлу під іншим ім'ям. П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Попри те, що напередодні просив перенести його.

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