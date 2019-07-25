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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Випуск новин за 16:00: СБУ затримала російський танкер. Порошенко прийшов на допит

      Випуск новин 158 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 липня станом на 16:00 – СБУ затримала російський корабель, що причетний до атаки на наших моряків у Керченській протоці. Танкер, що заблокував три українські кораблі у листопаді 2018 року, зайшов до порту Ізмаїлу під іншим ім'ям. П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Попри те, що напередодні просив перенести його.

      Також у випуску:

      Одіозний політик Михайло Добкін так і не прийшов до слідчих. Він проходить як свідок у справі про замах на президента-втікача Віктора Януковича.

      ЦВК нарешті порахував усі електронні бюлетені. 

      На 70 окрузі на Закарпатті члени окружної виборчої комісії отруїлись салатом Олів'є. Саме через це там довго не могли порахувати голоси.

      В Одесі правоохоронці затримали екс-начальника поліції Дмитра Головіна. Його підозрюють у розкраданні майна в особливо великих розмірах.

      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      25 липня
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      Теги: Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Випуск новин Україна – Росія СБУ Танкер NEYMA
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 липня
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