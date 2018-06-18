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Випуск новин за 16:00: Ситуація на фронті. Рада ЄС продовжила санкції проти Криму

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 червня станом на 16:00 – російські окупаційні війська обстріляли українські позиції 20 разів, один захисник поранений. Рада Європейського Союзу продожила санкції проти Криму ще на один рік. Вони передбачають заборону імпорту товарів до ЄС.

Також у випуску:

У Маріуполі охорона кафе напала на військового, який вимагав меню українською мовою.

Український омбудсмен Людмила Денісова, яку не пустили до українських бранців, висунула росіянам ультиматум.

В окупованому Криму нова хвиля обшуків та затримань.

 

 

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Криму Європа Санкції
Джерело: 24 канал
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