Випуск новин за 16:00: Ситуація на фронті. Рада ЄС продовжила санкції проти Криму
У випуску новин за 18 червня станом на 16:00 – російські окупаційні війська обстріляли українські позиції 20 разів, один захисник поранений. Рада Європейського Союзу продожила санкції проти Криму ще на один рік. Вони передбачають заборону імпорту товарів до ЄС.
Також у випуску:
У Маріуполі охорона кафе напала на військового, який вимагав меню українською мовою.
Український омбудсмен Людмила Денісова, яку не пустили до українських бранців, висунула росіянам ультиматум.
В окупованому Криму нова хвиля обшуків та затримань.
Джерело: 24 канал
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