Випуск новин за 16:00: Ситуація з коронавірусом на Миколаївщині. Пожежа на Чернігівщині

У випуску новин за 10 квітня станом на 16:00 – президент Володимир Зеленський провів нараду через поширення COVID-19 в Україні. Зокрема, обговорили ситуацію і на Миколаївщині. Там поки немає жодного випадку захворювання на коронавірус. На Чернігівщині вже другу добу гасять масштабну лісову пожежу.

Також у випуску:

Перша українка в Італії Павлина Шимбір, яка одужала від коронавірусу, розповіла як боролася з недугою і що їй допомогло стати на ноги.

Одразу в декількох регіонах України у вихідні заборонять виходити на вулицю.

Волонтери запустили онлайн-карту допомоги українським лікарням у боротьбі з COVID-19.