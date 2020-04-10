Випуск новин за 16:00: Ситуація з коронавірусом на Миколаївщині. Пожежа на Чернігівщині
У випуску новин за 10 квітня станом на 16:00 – президент Володимир Зеленський провів нараду через поширення COVID-19 в Україні. Зокрема, обговорили ситуацію і на Миколаївщині. Там поки немає жодного випадку захворювання на коронавірус. На Чернігівщині вже другу добу гасять масштабну лісову пожежу.
Також у випуску:
Перша українка в Італії Павлина Шимбір, яка одужала від коронавірусу, розповіла як боролася з недугою і що їй допомогло стати на ноги.
Одразу в декількох регіонах України у вихідні заборонять виходити на вулицю.
Волонтери запустили онлайн-карту допомоги українським лікарням у боротьбі з COVID-19.
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