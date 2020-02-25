Випуск новин за 16:00: Смерть президента Єгипту. Go-A уклали контракт на Євробачення

У випуску новин за 25 лютого станом на 16:00 – помер четвертий президент Єгипту Хосні Мубарак, який правив країною 30 років. Йому був 91 рік. Go-A уклали контракт із Національною суспільною телерадіокомпанію. Тепер вони представлятимуть Україну на Євробаченні у Нідерландах офіційно.

Також у випуску: Нацбанк випустив оновлену купюру – 200 гривень. У березні влада планує внести зміни до Конституції щодо децентралізації. Хочуть ввести новий адміністративно-територіальний поділ. Понад 500 населених пунктів залишилися без електропостачання через потужний ураган Юлія. Під час пожежі у Києві знайшли обпалені рештки людей в люці. В Ужгороді госпіталізували чоловіка з симптомами застуди з підозрою на коронавірус. Результати аналізу не виявили нового вірусу.