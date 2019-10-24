Випуск новин за 16:00: Спалах дифтерії в Ужгороді. Поліграф для "слуг народу"

У випуску новин за 24 жовтня станом на 16:00 – в Ужгороді у 15 студентів медичного факультету місцевого вишу виявили вірус дифтерії. Всі вони приїхали з Індії. "Слуги народу" почали проходити перевірку на детекторі брехні. Таким чином вони хочуть спростувати звинувачення у хабарництві за непідтримку законопроєкту, який мав би скасувати посередників при оцінювані нерухомості.

Також у випуску: Подробиці викрадення тримісячної дитини на Київщині: зловмисницею виявилася ветеранка АТО, яка на Сході отримала контузію. На Рівненщині пасажирський автобус, який прямував до Польщі, зіткнувся з вантажівкою: другий водій рейсового транспорту загинув. Сергія Горбатюка, який займався справами Майдану, позбавили посади через реорганізацію ГПУ – таке рішення він вважає незаконним. Через густий туман, який нависає над Києвом вже третій день, знову затримують і скасовують рейси в аеропортах.