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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Списки та дати обміну полонених. Зниження цін на пальне

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 грудня станом на 16:00 – обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" може відбутися до кінця тижня. Попередньо відомо про дати 29 або 30 грудня. Остаточний список людей на обмін ще готують. На автозаправних станціях почало дешевшати пальне. Ціни на бензин та дизпаливо знизились в середньому на 50 копійок за літр.

      Також у випуску:

      У Відні стартував останній етап газових переговорів щодо транзиту російського газу до Європи територією України. Представники українського "Нафтогазу" та російського "Газпрому" мають остаточно узгодити умови нового контракту, завершити планують завтра, максимум на вихідних.

      Російські найманці, попри свята, не припиняють обстрілів на Сході. Учора окупанти 12 разів гатили по позиціях наших військових. Обійшлося без втрат, але з протитанкової керованої ракети була знищена вантажівка українських захисників.

      В Одесі ідентифікували останню жертву пожежі у коледжі. Це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Обмін полоненими Пальне Українці в полоні РФ
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