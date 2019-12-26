Випуск новин за 16:00: Списки та дати обміну полонених. Зниження цін на пальне

У випуску новин за 26 грудня станом на 16:00 – обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" може відбутися до кінця тижня. Попередньо відомо про дати 29 або 30 грудня. Остаточний список людей на обмін ще готують. На автозаправних станціях почало дешевшати пальне. Ціни на бензин та дизпаливо знизились в середньому на 50 копійок за літр.

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Російські найманці, попри свята, не припиняють обстрілів на Сході. Учора окупанти 12 разів гатили по позиціях наших військових. Обійшлося без втрат, але з протитанкової керованої ракети була знищена вантажівка українських захисників.

В Одесі ідентифікували останню жертву пожежі у коледжі. Це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.