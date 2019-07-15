Випуск новин за 16:00: Суд над Вишинським. Облава СБУ на суддів

У випуску новин за 15 липня станом на 16:00 – до Києва приїхала російська омбудсменка Тетяна Москалькова, щоб відвідати суд над Кирилом Вишинським, якому мають змінити запобіжний захід. СБУ влаштувало облаву на суддів, які безпідставно відсуджували квартири у людей. А потім ті, на чию користь це робили, ділилися зі служителями Феміди грошима, які отримували від продажу помешкань.

Також у випуску: На Київщині зіткнулися у ДТП маршрутка та легковий автомобіль: троє людей загинули, ще 18 травмовані. 15 липня останній день, коли можна змінити місце голосування. Авто з кортежу президента Зеленського протаранило автобус із дітьми.

Джерело: 24 канал