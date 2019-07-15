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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 16:00: Суд над Вишинським. Облава СБУ на суддів

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 липня станом на 16:00 – до Києва приїхала російська омбудсменка Тетяна Москалькова, щоб відвідати суд над Кирилом Вишинським, якому мають змінити запобіжний захід. СБУ влаштувало облаву на суддів, які безпідставно відсуджували квартири у людей. А потім ті, на чию користь це робили, ділилися зі служителями Феміди грошима, які отримували від продажу помешкань.

      Також у випуску:

      На Київщині зіткнулися у ДТП маршрутка та легковий автомобіль: троє людей загинули, ще 18 травмовані.

      15 липня останній день, коли можна змінити місце голосування.

      Авто з кортежу президента Зеленського протаранило автобус із дітьми.

      blog_ava
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      Теги: СБУ Випуск новин Судді Україна – Росія Кирило Вишинський
      Джерело: 24 канал
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