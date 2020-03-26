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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Випуск новин за 16:00: Цинічні дії РФ в морі. Закінчення навчального року

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 березня станом на 16:00 – окупаційні судна продовжують нахабно втручатися в роботу українських бурових платформ у Чорному морі. Навчальний рік у школах завершиться 1 липня, якщо карантин закінчиться вчасно.

      Також у випуску:

      В Києві підтвердили 6 нових випадків коронавірусу. Серед хворих – 35-річна жінка та чоловіки віком від 28 до 70 років.

      Російські найманці вкотре, нехтуючи мінськими угодами, гатили із заборонених мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Внаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав.

      Франція оголосила військову операцію, аби подолати коронавірус. Вона матиме назву "Стійкість".

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      Теги: Новини Росії Освіта Випуск новин
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