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Випуск новин за 16:00: Убивство на Сумщині. Нові правила в'їзду у Шенгенську зону

Випуск новин 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 липня станом на 16:00 – тіла трьох чоловіків знайшли на Сумщині поблизу одного із сіл Краснопільського району. Підозрюваних у вбивстві затримано, обирається запобіжний захід. Європарламент затвердив нові правила пересування у Шенгенській зоні. Авторизація для подорожей для громадян країн, які не входять у ЄС, буде коштувати сім євро на три роки.

Також у випуску:

Ситуація на фронті.

Бранцю Кремля Володимирові Балуху винесли вирок.

До ув'язненого в Росії Олега Сенцова вперше за чотири роки пустили сестру.

Деталі отруєння "Новачком" у Еймсбері.

Теги: Євросоюз Шенген Кримінальні новини Випуск новин Суми
Джерело: 24 канал
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