Випуск новин за 16:00: Убивство на Сумщині. Нові правила в'їзду у Шенгенську зону

У випуску новин за 5 липня станом на 16:00 – тіла трьох чоловіків знайшли на Сумщині поблизу одного із сіл Краснопільського району. Підозрюваних у вбивстві затримано, обирається запобіжний захід. Європарламент затвердив нові правила пересування у Шенгенській зоні. Авторизація для подорожей для громадян країн, які не входять у ЄС, буде коштувати сім євро на три роки.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Бранцю Кремля Володимирові Балуху винесли вирок. До ув'язненого в Росії Олега Сенцова вперше за чотири роки пустили сестру. Деталі отруєння "Новачком" у Еймсбері.