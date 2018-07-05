Випуск новин за 16:00: Убивство на Сумщині. Нові правила в'їзду у Шенгенську зону

Випуск новин за 16:00: Убивство на Сумщині. Нові правила в'їзду у Шенгенську зонуВипуск новин 20 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 липня станом на 16:00 – тіла трьох чоловіків знайшли на Сумщині поблизу одного із сіл Краснопільського району. Підозрюваних у вбивстві затримано, обирається запобіжний захід. Європарламент затвердив нові правила пересування у Шенгенській зоні. Авторизація для подорожей для громадян країн, які не входять у ЄС, буде коштувати сім євро на три роки.
Також у випуску:
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Деталі отруєння "Новачком" у Еймсбері.
Джерело: 24 канал
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