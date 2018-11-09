18:04
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Випуск новин за 16:00: Вибори на окупованій території. ДТП із Лещенком

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 16:00 – СБУ вдалось зафіксувати телефонні розмови, у яких координатори псевдовиборів на окупованих територіях вирішують, кому брати участь у них, а кому відмовити. Народний депутат Сергій Лещенко потрапив у аварію на Окружній дорозі у Києві.

      Також у випуску:

      Радари Trucam за місяць зафіксували понад 6 тисяч порушень швидкості на автомобілях по всій Україні.

      За минулу добу на фронті двоє українських військових зазнали поранень.

      Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня СБУ оголосить імена замовників вбивства Катерини Гандзюк.

       

      Теги: Новини України Новини Донецька Сергій Лещенко Аварії та ДТП Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      сьогодні , 18:00 Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      Крістіна Бердинських
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      7 листопада , 10:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      сьогодні , 17:00 Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      Юрий Касьянов
      "Дике Поле": у прокаті перший український вестерн за культовим романом Жадана
      сьогодні , 16:35 "Дике Поле": у прокаті перший український вестерн за культовим романом Жадана
      Катерина Петренко
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук