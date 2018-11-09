Випуск новин за 16:00: Вибори на окупованій території. ДТП із Лещенком

У випуску новин за 9 листопада станом на 16:00 – СБУ вдалось зафіксувати телефонні розмови, у яких координатори псевдовиборів на окупованих територіях вирішують, кому брати участь у них, а кому відмовити. Народний депутат Сергій Лещенко потрапив у аварію на Окружній дорозі у Києві.

Також у випуску: Радари Trucam за місяць зафіксували понад 6 тисяч порушень швидкості на автомобілях по всій Україні. За минулу добу на фронті двоє українських військових зазнали поранень. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня СБУ оголосить імена замовників вбивства Катерини Гандзюк.