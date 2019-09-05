Випуск новин за 16:00: Вимога Нацради щодо NewsOne. Гонтарева про підпал авто невістки
У випуску новин за 5 вересня станом на 16:00 – Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до суду через використання мови ворожнечі в прямому ефірі й вимагає скасувати ліцензію телеканалу NewsOne.Валерія Гонтарева відреагувала на підпал авто її невістки, який стався напередодні. Вона записала відео з лондонської лікарні, де показала палату та у якому стані вона після аварії.
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