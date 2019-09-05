Випуск новин за 16:00: Вимога Нацради щодо NewsOne. Гонтарева про підпал авто невістки

У випуску новин за 5 вересня станом на 16:00 – Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до суду через використання мови ворожнечі в прямому ефірі й вимагає скасувати ліцензію телеканалу NewsOne.Валерія Гонтарева відреагувала на підпал авто її невістки, який стався напередодні. Вона записала відео з лондонської лікарні, де показала палату та у якому стані вона після аварії.

Також у випуску: Сьогодні розпочинає роботу Антикорупційний суд, створення якого через відсутність реформи правосуддя давно вимагали активісти. У ЗМІ з'явилась інформація, що київський суд заочно арештував одного з фігурантів справи "Роттердам+", колишнього очільника НКРЕКП Дмитра Вовка. Київський апеляційний суд звільнив фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха з-під варти. Володимир Путін заявив, що найближчим часом Кремль оголосить план обміну політв'язнів з Україною.

Джерело: 24 канал