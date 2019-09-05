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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 16:00: Вимога Нацради щодо NewsOne. Гонтарева про підпал авто невістки

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 вересня станом на 16:00 – Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до суду через використання мови ворожнечі в прямому ефірі й вимагає скасувати ліцензію телеканалу NewsOne.Валерія Гонтарева відреагувала на підпал авто її невістки, який стався напередодні. Вона записала відео з лондонської лікарні, де показала палату та у якому стані вона після аварії.

      Також у випуску: 

      Сьогодні розпочинає роботу Антикорупційний суд, створення якого через відсутність реформи правосуддя давно вимагали активісти.

      У ЗМІ з'явилась інформація, що київський суд заочно арештував одного з фігурантів справи "Роттердам+", колишнього очільника НКРЕКП Дмитра Вовка.

      Київський апеляційний суд звільнив фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха з-під варти.

      Володимир Путін заявив, що найближчим часом Кремль оголосить план обміну політв'язнів з Україною.

       

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Валерія Гонтарева NewsOne
      Джерело: 24 канал
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