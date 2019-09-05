Выпуск новостей за 16:00: Требование Нацсовета по NewsOne. Гонтарева о поджоге авто невестки

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 16:00 – Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд за использование языка вражды в прямом эфире и требует отменить лицензию телеканала NewsOne. Валерия Гонтарева отреагировала на поджог авто ее невестки, который произошел накануне. Она записала видео из лондонской больницы.

Также в выпуске: Сегодня начинает работу Антикоррупционный суд, создание которого из-за отсутствия реформы правосудия давно требовали активисты. В СМИ появилась информация, что киевский суд заочно арестовал одного из фигурантов дела "Роттердам+", бывшего главу НКРЕКП Дмитрия Вовка. Киевский апелляционный суд освободил фигуранта по делу MH17 Владимира Цемаха из-под стражи. Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Кремль объявит план обмена политзаключенных с Украиной.

Источник: 24 канал