Выпуск новостей за 16:00: Требование Нацсовета по NewsOne. Гонтарева о поджоге авто невестки
В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 16:00 – Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд за использование языка вражды в прямом эфире и требует отменить лицензию телеканала NewsOne. Валерия Гонтарева отреагировала на поджог авто ее невестки, который произошел накануне. Она записала видео из лондонской больницы.
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