Випуск новин за 16:00: Вирок у справі Януковича. Отруєння дітей у Києві
У випуску новин за 24 січня станом на 16:00 – сьогодні суд має оголосити вирок екс-президентові України Віктору Януковичу, якого підозрюють у державній зраді. У Баришівському районі Київщини 12 школярів потрапили до лікарні з симптомами отруєння, два з них опинились у реанімації.
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Джерело: 24 канал
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