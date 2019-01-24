Випуск новин за 16:00: Вирок у справі Януковича. Отруєння дітей у Києві

У випуску новин за 24 січня станом на 16:00 – сьогодні суд має оголосити вирок екс-президентові України Віктору Януковичу, якого підозрюють у державній зраді. У Баришівському районі Київщини 12 школярів потрапили до лікарні з симптомами отруєння, два з них опинились у реанімації.

Також у випуску: Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії. У Венесуелі лідер опозиції Хуан Гуайдо – очільник Національної асамблеї – оголосив себе президентом. Роковини теракту в Маріуполі: чотири роки тому проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив "Східний". Активісти вимагають у влади захистити старий Київ.