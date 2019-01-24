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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Випуск новин за 16:00: Вирок у справі Януковича. Отруєння дітей у Києві

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 січня станом на 16:00 – сьогодні суд має оголосити вирок екс-президентові України Віктору Януковичу, якого підозрюють у державній зраді. У Баришівському районі Київщини 12 школярів потрапили до лікарні з симптомами отруєння, два з них опинились у реанімації.

      Також у випуску: 

      Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      У Венесуелі лідер опозиції Хуан Гуайдо – очільник Національної асамблеї – оголосив себе президентом.

      Роковини теракту в Маріуполі: чотири роки тому проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив "Східний".

      Активісти вимагають у влади захистити старий Київ.

      Теги: Випуск новин Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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