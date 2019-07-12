Випуск новин за 16:00: Загибель мирного жителя на Донбасі. Люстрація від Зеленського
У випуску новин за 12 липня станом на 16:00 – мирний житель загинув після обстрілів села Чермалик на Донеччині – на його подвір'ї розірвався ворожий артилерійський снаряд. Чоловік помер у лікарні від поранень. Президент України таки подав до Верховної Ради законопроект про очищення влади. Проте посли Великої сімки розкритикували нову люстрацію від Зеленського.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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