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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Загибель мирного жителя на Донбасі. Люстрація від Зеленського

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 липня станом на 16:00 – мирний житель загинув після обстрілів села Чермалик на Донеччині – на його подвір'ї розірвався ворожий артилерійський снаряд. Чоловік помер у лікарні від поранень. Президент України таки подав до Верховної Ради законопроект про очищення влади. Проте посли Великої сімки розкритикували нову люстрацію від Зеленського.

      Також у випуску:

      Останній засідання парламенту 8 скликання: депутати урочисто закрили сесію.

      Спецдільниць для військових не буде, армійці в зоні ООС будуть змушені голосувати на звичайних дільницях.

      В Україні запустили державний Фонд стартапів.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      7812
      Теги: Війна на Донбасі Володимир Зеленський Випуск новин Жертви Люстрація
      Джерело: 24 канал
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