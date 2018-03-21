Випуск новин за 16:00: Закон про заборону носіння зброї у Верховній Раді
У випуску новин за 20 березня станом на 16:00 – Президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону носіння зброї у Верховній Раді та будівлях інших держорганів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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