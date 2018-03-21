Випуск новин за 16:00: Закон про заборону носіння зброї у Верховній Раді

У випуску новин за 20 березня станом на 16:00 – Президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону носіння зброї у Верховній Раді та будівлях інших держорганів.

Також у випуску: У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького кілька тижнів працювали жучки. У Миколаєві попрощалися з Владиславом Волошиним. США готові накласти санкції на всі компанії, які беруть участь у проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2".