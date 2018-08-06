Випуск новин за 16:00: Запобіжний захід нападнику Гандзюк. Диво-яблуня на Сумщині

У випуску новин за 6 серпня станом на 16:00 – у Херсонському міському суді обрали запобіжний захід нападнику на Катерину Гандзюк. Прокуратура підозрює, що саме затриманий Микола Новіков накинувся на активістку і облив її кислотою. Диво-яблуня, визнана пам'яткою природи загальнодержавного значення, почала плодоносити у Кролевці на Сумщині. Такого врожаю, говорять місцеві, тут не бачили роками.

Також у випуску: Потужний землетрус в Індонезії, аномальна спека в Європі і лісові пожежі у Каліфорнії: стихія продовжує забирати людські життя. Олександр Костенко повертається в Україну. Доба на фронті: двоє поранених і 40 обстрілів.