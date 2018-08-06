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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 16:00: Запобіжний захід нападнику Гандзюк. Диво-яблуня на Сумщині

Випуск новин 11 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 серпня станом на 16:00 – у Херсонському міському суді обрали запобіжний захід нападнику на Катерину Гандзюк. Прокуратура підозрює, що саме затриманий Микола Новіков накинувся на активістку і облив її кислотою. Диво-яблуня, визнана пам'яткою природи загальнодержавного значення, почала плодоносити у Кролевці на Сумщині. Такого врожаю, говорять місцеві, тут не бачили роками.

Також у випуску:

Потужний землетрус в Індонезії, аномальна спека в Європі і лісові пожежі у Каліфорнії: стихія продовжує забирати людські життя.

Олександр Костенко повертається в Україну.

Доба на фронті: двоє поранених і 40 обстрілів.

Теги: Судді Випуск новин Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Кримінальні новини Суми
Джерело: 24 канал
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