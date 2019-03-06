17:22
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 16:00: Засідання РНБО. Підготовка РФ до вторгнення в Україну

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 березня станом на 16:00 – Президент Петро Порошенко терміново зібрав Раду національної безпеки і оборони через розслідування журналістів про корупцію в "Укроборонпромі". Росія готується до повномасштабного вторгнення в Україну. Вона може вдарити одразу з трьох напрямків – із уже окупованих територій на Сході України, з боку анексованого Криму та з півночі.

      Також у випуску:

      За минулу добу через атаки проросійських бойовиків поранено двох наших захисників.

      НАБУ почало закривати кримінальні провадження за фактом незаконного збагачення посадовців та суддів.

      В уряді оголосили конкурс на вакансію глави правління "Нафтогазу".

      blog_ava
      Свіжі прогнози букмекерів на Євробачення 2019: трійка країн-лідерів залишилась незмінною
      сьогодні
      5905
      Теги: РНБО Випуск новин Війна на Донбасі Новини Росії Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      сьогодні , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 31
      Скасування статті про незаконне збагачення: влада захистила себе перед виборами
      сьогодні , 16:00 Скасування статті про незаконне збагачення: влада захистила себе перед виборами
      Віталій Шабунін 189
      Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      сьогодні , 15:30 Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      Павло Казарін 162
      Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      сьогодні , 15:00 Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 740
      Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      сьогодні , 14:30 Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      Ірина Поліщук 1172
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук