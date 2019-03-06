Випуск новин за 16:00: Засідання РНБО. Підготовка РФ до вторгнення в Україну
У випуску новин за 6 березня станом на 16:00 – Президент Петро Порошенко терміново зібрав Раду національної безпеки і оборони через розслідування журналістів про корупцію в "Укроборонпромі". Росія готується до повномасштабного вторгнення в Україну. Вона може вдарити одразу з трьох напрямків – із уже окупованих територій на Сході України, з боку анексованого Криму та з півночі.
Також у випуску:
За минулу добу через атаки проросійських бойовиків поранено двох наших захисників.
НАБУ почало закривати кримінальні провадження за фактом незаконного збагачення посадовців та суддів.
В уряді оголосили конкурс на вакансію глави правління "Нафтогазу".
Джерело: 24 канал
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