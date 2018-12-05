Випуск новин за 16:00: Збій на сайті "Укрзалізниці". Пожежа у церкві на Франківщині
У випуску новин за 5 грудня станом на 16:00 – в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" стався збій. Через це з людей взяли гроші, проте квитки не надали. В Івано-Франківську вночі загорівся храм, якому понад 200 років. Рятувальники змогли приборкати полум'я через дві години після початку пожежі, проте церква згоріла вщент.
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Джерело: 24 канал
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