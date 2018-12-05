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      Випуск новин за 16:00: Збій на сайті "Укрзалізниці". Пожежа у церкві на Франківщині

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 16:00 – в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" стався збій. Через це з людей взяли гроші, проте квитки не надали. В Івано-Франківську вночі загорівся храм, якому понад 200 років. Рятувальники змогли приборкати полум'я через дві години після початку пожежі, проте церква згоріла вщент.

      Також у випуску:

      На Рівненщині 14 священиків Московського патріархату викликали на допит до СБУ.

      Петро Порошенко оприлюднив дату Об'єднавчого собору.

      Проросійські бойовики за останню добу сім разів застосовували заборонену зброю проти позицій ЗСУ.

      Теги: Укрзалізниця Випуск новин Пожежа
      Джерело: 24 канал
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