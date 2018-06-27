Випуск новин за 16:00: Зміни у скандальному польському законі. Переговори у Мінську

У випуску новин за 27 червня станом на 16:00 – Польща змінила скандальний закон про інститут національної пам'яті, кримінальну відповідальність за заяви щодо пособництва нацистам скасовано. Переговори у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі знову зайшли у глухий кут – Росія категорично відкидає пропозицію України щодо припинення вогню.

Також у випуску: Українські моряки, яких звинувачували у контрабанді, повернулись додому після півторарічного перебування в Греції. Кіберполіція прогнозує, що Росія готує масштабну кібератаку проти України. Людмила Денисова прокоментувала ситуацію щодо звільнення бранців Кремля. Ситуація на фронті.