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      Випуск новин за 16:00: Золотий унітаз під стінами ДБР. Водійські посвідчення для ексбранців

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 січня станом на 16:00 – поки Петра Порошенка допитували у ДБР, надворі його прихильники сварились із противниками п'ятого президента. Невідомий чоловік приніс під будівлю макет золотого унітазу. Люди, які прийшли підтримати Порошенка, схопили його та перекинули через паркан просто на дорогу. Ексбранцям окупованих територій відновили втрачені у полоні посвідчення водія.

      Також у випуску:

      Петро Порошенко таки прийшов в ДБР. Сьогодні його допитували як свідка по справі щодо ймовірної держзради під час підписання Мінських угод у 2015 році.

      У Житомирі через велику кількість хворих на грип та ГРВІ закрили на карантин школи. У місті вже зафіксували п'ять смертей від вірусу. 

      У Болгарії двох російських дипломатів звинувачують у шпигунстві. Правоохоронці з'ясували, що вони дійсно займалися збором секретних даних та передавали їх до Росії. Досудове розслідування вже розпочали.

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      Теги: Випуск новин Державне бюро розслідувань Українці в полоні РФ Петро Порошенко
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