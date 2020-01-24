Випуск новин за 16:00: Золотий унітаз під стінами ДБР. Водійські посвідчення для ексбранців

У випуску новин за 24 січня станом на 16:00 – поки Петра Порошенка допитували у ДБР, надворі його прихильники сварились із противниками п'ятого президента. Невідомий чоловік приніс під будівлю макет золотого унітазу. Люди, які прийшли підтримати Порошенка, схопили його та перекинули через паркан просто на дорогу. Ексбранцям окупованих територій відновили втрачені у полоні посвідчення водія.

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Петро Порошенко таки прийшов в ДБР. Сьогодні його допитували як свідка по справі щодо ймовірної держзради під час підписання Мінських угод у 2015 році.

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