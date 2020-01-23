Випуск новин за 16:00: Зупинка транспортного сполучення в Китаї. Ураган "Глорія"

У випуску новин за 23 січня станом на 16:00 – через спалах смертельного коронавірусу китайська влада закрила транспортне сполучення з іще одним містом в центральній китайській провінції Хубей. В Іспанії від урагану "Глорія", який вирує там уже четверту добу, загинуло щонайменше десятеро людей. Ще четверо - вважаються зниклими безвісти, їх наразі шукають рятувальники.

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Україна вже веде переговори із Росією про новий обмін полоненими. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Єрусалимі.

Полтавський податківець обіцяв допомогти місцевому підприємцю і просив у нього за це 85 тисяч доларів.

Інну Грищенко, більш відому за позивним Пума, відпустили під цілодобовий домашній арешт.