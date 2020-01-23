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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      Випуск новин за 16:00: Зупинка транспортного сполучення в Китаї. Ураган "Глорія"

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 16:00 – через спалах смертельного коронавірусу китайська влада закрила транспортне сполучення з іще одним містом в центральній китайській провінції Хубей. В Іспанії від урагану "Глорія", який вирує там уже четверту добу, загинуло щонайменше десятеро людей. Ще четверо - вважаються зниклими безвісти, їх наразі шукають рятувальники.

      Також у випуску:

      Україна вже веде переговори із Росією про новий обмін полоненими. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Єрусалимі.

      Полтавський податківець обіцяв допомогти місцевому підприємцю і просив у нього за це 85 тисяч доларів.

      Інну Грищенко, більш відому за позивним Пума, відпустили під цілодобовий домашній арешт.

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      Теги: Випуск новин Китай
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