Випуск новин за 16:00: Зустріч Зеленського з Меркель. Вибухи на Житомирщині
У випуску новин за 18 червня станом на 16:00 – в Берліні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. На Житомирщині пролунали вибухи на одному з підприємств. За попередньою версію, сталося це через гранату, яку хтось закинув у подвір'я і втік.
Також у випуску:
На передовій загинув командир розвідки 42-го окремого мотопіхотного батальйону Павло Тихонов.
Туристичний автобус, який повертався з Неаполя до Херсона, на Хмельниччині в'їхав у вантажівку з причепом.
На Львівщині та Херсонщині рятувальники ліквідовують наслідки негоди, відкачують воду з будинків та городів.
Джерело: 24 канал
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