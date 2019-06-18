Випуск новин за 16:00: Зустріч Зеленського з Меркель. Вибухи на Житомирщині

У випуску новин за 18 червня станом на 16:00 – в Берліні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. На Житомирщині пролунали вибухи на одному з підприємств. За попередньою версію, сталося це через гранату, яку хтось закинув у подвір'я і втік.

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