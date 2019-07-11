Випуск новин за 16:00: Звернення Зеленського про люстрацію. Велика пожежа у Москві

У випуску новин за 11 липня станом на 16:00 – в команді президента заговорили про люстрацію. Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розповідає про новий законопроект. Документ має посилити люстрацію - тобто процес перевірки чиновників. У Москві горить північна теплоелетроцентраль у Митищах, вогонь сягає 50-ти метрів. Під час пожежі загинула одна людина, ще 12 – постраждали.

Також у випуску: ВРУ схвалина новий Виборчий кодекс. Російські найманці нарощують обстріли, у штабі минулої доби зафіксували аж 42 атаки найманців. Півсотні кримських татар затримали у Москві, коли вони прийшли під будівлю Верховного суду, де розглядають апеляцію на вирок чотирьом кримським татарам.

Джерело: 24 канал