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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 16:00: Звернення Зеленського про люстрацію. Велика пожежа у Москві

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 липня станом на 16:00 – в команді президента заговорили про люстрацію. Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розповідає про новий законопроект. Документ має посилити люстрацію - тобто процес перевірки чиновників. У Москві горить північна теплоелетроцентраль у Митищах, вогонь сягає 50-ти метрів. Під час пожежі загинула одна людина, ще 12 – постраждали.

      Також у випуску:

      ВРУ схвалина новий Виборчий кодекс.

      Російські найманці нарощують обстріли, у штабі минулої доби зафіксували аж 42 атаки найманців.

      Півсотні кримських татар затримали у Москві, коли вони прийшли під будівлю Верховного суду, де розглядають апеляцію на вирок чотирьом кримським татарам.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Пожежа Москва Новини Росії Люстрація
      Джерело: 24 канал
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