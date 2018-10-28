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      Випуск новин за 17:00: Аварія з гелікоптером у Великобританії. Ювілей Кобзарського хору

      Випуск новин 91 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 жовтня станом на 17:00 – у Великій Британії розбився гелікоптер власника футбольного клубу "Лестер сіті". Наразі влада не повідомляє точну кількість жертв. Їх кидали у табори, інструменти забороняли, а колектив знищили. Але ті, кому вдалося пережити той жах, зберегли свої традиції Кобзарського хору, який створили ще 1918-ого. Цієї осені капела бандуристів святкує сторіччя.

      Також у випуску:

      У Києві в Дарницькому районі в озері Срібний кіл жінка втопила двох своїх дітей. 

      Грузини обирають собі президента. Зранку по всій країні відкрилися виборчі дільниці. Кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25.

      Минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, один український захисник загинув.

      Теги: Великобританія Аварії та ДТП Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 28 жовтня
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