Випуск новин за 17:00: Аварія з гелікоптером у Великобританії. Ювілей Кобзарського хору

У випуску новин за 28 жовтня станом на 17:00 – у Великій Британії розбився гелікоптер власника футбольного клубу "Лестер сіті". Наразі влада не повідомляє точну кількість жертв. Їх кидали у табори, інструменти забороняли, а колектив знищили. Але ті, кому вдалося пережити той жах, зберегли свої традиції Кобзарського хору, який створили ще 1918-ого. Цієї осені капела бандуристів святкує сторіччя.

Також у випуску: У Києві в Дарницькому районі в озері Срібний кіл жінка втопила двох своїх дітей. Грузини обирають собі президента. Зранку по всій країні відкрилися виборчі дільниці. Кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25. Минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, один український захисник загинув.