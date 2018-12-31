Випуск новин за 17:00: Другий кандидат у Президенти. Новий рік у світі

У випуску новин за 31 грудня станом на 17:00 – правозахисних з Броварів Володимир Ратуш може стати другим кандидатом на пост Президента України. У Японії та Південній Кореї вже святкують Новий рік. Першими ж його прихід зустріли жителі тихоокеанських островів Самоа і КірибАті.

Також у випуску: Колишній міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко офіційно став першим кандидатом на пост Президента. У Росії через вибух газу обвалився під'їзд, є людські жертви.