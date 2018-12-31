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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 17:00: Другий кандидат у Президенти. Новий рік у світі

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 17:00 – правозахисних з Броварів Володимир Ратуш може стати другим кандидатом на пост Президента України. У Японії та Південній Кореї вже святкують Новий рік. Першими ж його прихід зустріли жителі тихоокеанських островів Самоа і КірибАті.

      Також у випуску: 

      Колишній міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко офіційно став першим кандидатом на пост Президента.

      У Росії через вибух газу обвалився під'їзд, є людські жертви.

      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Новорічні свята Японія
      Джерело: 24 канал
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